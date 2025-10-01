HABER

Retina yırtılması nedir, nasıl tedavi edilir?

Retina ya da diğer adıyla gözdeki ağ tabakası, gözün en iç kısmında bulunan ışığı algılayan sinir tabakasıdır. Gözümüzü bir fotoğraf makinesi gibi düşündüğümüzde retina fotoğraf filmine ya da sensöre benzetilebilir. Gelen görüntülerin kaydedildiği ve beyine iletildiği alan olarak açıklanır. Fakat retina hassas ve karmaşık bir yapıya sahip olduğundan çeşitli sorunlara açık bir yapıdadır. Peki, retina yırtılması nasıl tedavi edilir?

Defne Vera Şahin

Retina işlevini yerine getirebildiği sürece sorunsuz bir şekilde görmemizi sağlar. Bu nedenle tabakada oluşan küçük bir yırtık bile ciddi problemlere yol açabilir. Yırtık, retinada sıvı birikmesi ya da retinanın yerinden ayrılmasından dolayı görmede bulanıklık, ışık çakmaları veya ani görme kaybı gibi belirtiler oluşabilir. Retinanın sağlığı net bir şekilde görme ve gözün genel işleyişi açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle retina hastalıkları ile ilgili şikayetler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir göz uzmanına başvurmak hayati önem taşır.

Retina yırtılması nedir?

Retina yırtılması gözün arkasında ışığı algılayan retina tabakasının zarar görmesi ve yırtılmasıdır. Retina gözümüze gelen ışığı algılar ve bunu beyine ileterek görmemizi sağlar. Bu tabakanın yırtılması durumunda retinanın yerinden ayrılma riski artar ve görmede ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Gözün arkasını dolduran jel zamanla sıvılaşır ve retinaya yapıştığı bazı noktalardan çekilir. Bu da retinanın zayıf bir noktadan yırtılmasına neden olur. Yırtık oluştuğunda ise vitreus altına sıvı sızabilir ve retinanın yerinden kalkmasına yani retina dekolmanına yol açabilir.

Retina yırtığı belirtileri çoğu zaman ani bir şekilde görülür. Bazı durumlarda ise yavaş yavaş ilerleyerek kişi fark etmeden gelişebilir. Görme kaybını önlemek açısından erken teşhis ve tedavi hayati bir önem taşır. Retina yırtığı belirtileri ise şu şekildedir:

  • Gözün içinde siyah, kahverengi şeffaf noktalar, lekeler ya da yüzen cisimler görme
  • Ani ve parlak ışık çakmalarının göz önünde belirmesi
  • Gözün yan veya alt kısımlarında görmede azalma, gözün bir bölümünü görememe
  • Görme alanının bir kısmında kararma veya gölgeleme oluşması
  • Görüşte noktalar veya lekelerin ortaya çıkması

Retina yırtığı tanısı için ilk olarak bir göz doktoruna başvurmak gerekir. Uzman doktor gözde oluşan sorunu anlamak için kapsamlı bir muayene gerçekleştirir. Retina tabakasını detaylı incelemek için özel lensler kullanılır ve yırtığın yeri ile büyüklüğü bu şekilde belirlenir.

Yırtığın görme üzerindeki etkilerini tespit edebilmek için görme alanı testleri yapılabilir. Bununla beraber optik koherens tomografi (OCT) gibi ileri görüntüleme yöntemleri, retina yırtığının boyutunu ve durumunu daha ayrıntılı bir şekilde gösterebilir. Doktor bu testlerin yanı sıra hastanın yaşadığı şikayetleri de dikkate alarak tanıyı ve tedavi planını oluşturur.

Retina yırtılması nasıl tedavi edilir?

Retina hastalıkları kapsamında araştırılan retina tedavisi yırtığın büyüklüğü ve konumuna göre farklı yöntemlerle uygulanır. Tedavinin esas amacı yırtığın daha fazla büyümesini engelleyerek retinanın yerine yapışmasını sağlamaktır. Eğer retina zaten yerinden ayrılmışsa bu durum cerrahi müdahale gerekebilir. Tedavi şekilleri aşağıdaki gibi açıklanabilir:

1. Vitrektomi

Yırtılma sonucunda retina dekolmanı yani retinanın ayrılması durumunda uygulanan cerrahi bir yöntemdir. Bu işlemde gözün içini dolduran şeffaf jel kıvamındaki vitreus çıkarılır. Yerine retinayı destekleyecek ve sabitleyecek bir silikon, gaz ya da hava enjekte edilir. Bu sayede retina tekrar yerine oturtulur.

2. Lazer tedavisi

Yırtığın etrafına özel lazer ışınları uygulanır. Lazerle dokular yakılır ve yapışmaları sağlanır. Bu yöntemle retinanın tamamen ayrılması engellenebilir. Lazer tedavisi genellikle poliklinik ortamında uygulanır.

3. Skleral çöktürme ameliyatı

Retinanın altındaki sklera yani gözün beyaz kısmının üzerine özel bir bandaj veya halka yerleştirilir. Bu dış baskı sayesinde yırtığın bulunduğu bölgeye retina itilerek yerine oturtulur. Retinanın rahatlaması ve sabitlenmesi sağlanır.

