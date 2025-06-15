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Reuters'dan çok çarpıcı 'Hamaney' iddiası! "Trump, suikast planını veto etti" Netanyahu'dan açıklama geldi

İsrail'in İran' yönelik başlattığı saldırılar Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırdı. İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, İsrail'in birçok noktasına füzelerle vurdu. İki ülke arasındaki gerilimde her gün yeni gelişmeler yaşanırken, Reuters'dan çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Reuters'ın haberine göre ABD'li yetkililer, Trump'ın İsrail'in İran'ın dini liderini öldürme planını veto ettiğini söyledi. Netanyahu ise bu iddiaları yalanladı.

Reuters'dan çok çarpıcı 'Hamaney' iddiası! "Trump, suikast planını veto etti" Netanyahu'dan açıklama geldi
Melih Kadir Yılmaz

İsrail, 13 Haziran günü sabaha karşı İran'ı hedef almış ve çok sayıda bilim insanıyla üst düzey İranlı isimleri öldürmüştü. İsrail'in yaptığı saldırılarda şimdiye kadar en az 128 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 900 kişi de yaralandı.

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İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran ise İsrail'de birçok noktayı hedef aldı. İki ülke arasındaki gerilim giderek tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada İran ile İsrail arasında yakın zamanda barış olacağını savundu.

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REUTERS'DAN ÇARPICI İDDİA! "TRUMP, HAMANEY'E SUİKAST PLANINI VETO ETTİ"

Onlarca füzenin art arda ateşlendiği sıralarda gelen bu açıklamanın ardından ise Reuters'dan çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Öte yandan Reuters, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde; Trump'ın, İsrail'in İran'ın dini lideri Hamaney'e karşı yaptığı suikast planını veto ettiği öne sürüldü.

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NETANYAHU İDDİALARI YALANLADI: "ÇOK YALAN HABER VAR Kİ, BU KONUYA GİRMEYECEĞİMZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın Hamaney'in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği iddiasını yalanlayarak "Hiç gerçekleşmemiş konuşmalarla ilgili o kadar çok yalan haber var ki, bu konuya girmeyeceğim" dedi.

"EN ÜST DÜZEYDE YALAN HABER"

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi de haberi yalanlayarak, "En üst düzeyde yalan haber" olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump abd netanyahu
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