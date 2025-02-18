Rezan Epözdemir canlı yayında açıklayacak! Narin davası, deprem dosyaları, yargı tartışmaları...

Ekol TV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türkiye'nin önemli avukatlarından Rezan Epözdemir olacak.

ELE ALINACAK KONULAR

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda birbirinden önemli konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu davalar, kadın cinayetleri ve Narin davası, 6 Şubat depremlerinin ardından açılan davalar, verilen kararlar ve yargıdaki tartışmalar avukat Rezan Epözdemir tarafından yorumlanacak.

Canlı yayınlanan program bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak.