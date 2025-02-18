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  4. Rezan Epözdemir canlı yayında açıklayacak! Narin davası, deprem dosyaları, yargı tartışmaları...

Rezan Epözdemir canlı yayında açıklayacak! Narin davası, deprem dosyaları, yargı tartışmaları...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
18.02.2025 15:01
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Türkiye'deki önemli davalarla adından söz ettiren avukat Rezan Epözdemir, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu olacak. Türkiye'yi yakından ilgilendiren birçok konu bu akşam canlı yayında ele alınacak.

Rezan Epözdemir canlı yayında açıklayacak! Narin davası, deprem dosyaları, yargı tartışmaları...

Ekol TV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türkiye'nin önemli avukatlarından Rezan Epözdemir olacak.

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ELE ALINACAK KONULAR

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda birbirinden önemli konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu davalar, kadın cinayetleri ve Narin davası, 6 Şubat depremlerinin ardından açılan davalar, verilen kararlar ve yargıdaki tartışmalar avukat Rezan Epözdemir tarafından yorumlanacak.

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Canlı yayınlanan program bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Candaş Tolga Işık Rezan Epözdemir
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