Rinoplasti ameliyatı nedir? Rinoplasti ameliyatı nasıl yapılır? Rinoplasti öncesi ve sonrası yapılması gerekenler

Vücudun vitrini olarak da değerlendirilen yüzde ilk fark edilen ya da görüldüğü anda ilk göze çarpan organ burundur. Bazı kişiler kendi burunlarını beğenmeyerek daha farklı bir burun yaptırmayı tercih edebilirler. Bazen de burun ile ilgili işlemler kemik eğriliği, kıkırdak, nefes alma problemleri gibi sağlık sorunları nedeniyle doktorlar tarafından gerekli görülebilir.

Rinoplasti ameliyatı nedir? Rinoplasti ameliyatı nasıl yapılır?

Burun ameliyatı anlamına gelen rinopilasti, bir çeşit burun ameliyatıdır ve çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak gerekli görülebilir. Karar verilmesinin ardından burun ameliyatı ya da rinoplasti, genel anestezi altında gerçekleştirilen bir cerrahi işlem olarak tanımlanır. Cerrahlar işlem sırasında burun cildini kaldırır ve kıkırdak ile kemik yapının tekrar şekillenmesini sağlarlar. Bu sayede burun boyutu, profili ve şekli değiştirilebilir ve düzeltilebilir. Burun içinde nefes almanın düzenlenebilmesi için işlem sırasında septumun da düzeltilmesi yapılır.

1 ile 3 saat arasında sürebilen burun ameliyatının süresi kişisel duruma ve burun ameliyatının altındaki nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ayrıca burnun anatomisi, kişinin durumu ve beklentileri de ameliyatın süresi konusunda etkili olan diğer unsurlardır.

Rinoplasti öncesi yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Oldukça güvenli bir işlem olmasına rağmen yine de çeşitli riskler barındırma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden ameliyatın hem öncesinde hem de sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Ameliyattan önce şu durumlar dikkate alınmalıdır:

Sigaradan ve tütün ürünlerinden uzak durulmalıdır.

Destek ve iyileşme planı doktor ile birlikte yapılmalı, evde de buna göre düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

Doktorlara ihtiyaç ve istekler net olarak ifade edilmelidir.

Doğru bir cerrah seçilmeli, bu süreçte iyi araştırma yapılmalıdır.

Rinoplasti sonrası yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ameliyatın sonrasındaki süreçte de dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Bu durumlardan bazıları şu şekildedir: