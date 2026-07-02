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Rize-Artvin Havalimanı'na Suudi Arabistan'ın El-Hofuf şehrinden direkt uçuş yapıldı

Rize-Artvin Havalimanı ile Suudi Arabistan'ın El-Ahsa Uluslararası Havalimanı arasında planlanan karşılıklı direkt uçuşların ilki gerçekleştirildi.

Rize-Artvin Havalimanı'na Suudi Arabistan'ın El-Hofuf şehrinden direkt uçuş yapıldı

Özel acenteler tarafından iki rota arasında başlatılan seferler kapsamında El-Hofuf'tan 178 yolcu, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

Rize-Artvin Havalimanı na Suudi Arabistan ın El-Hofuf şehrinden direkt uçuş yapıldı 1

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA SUUDİ ARABİSTAN'DAN DİREKT UÇUŞ

Pasaport kontrolünden geçen yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ile turizm işletmeleri temsilcileri çiçekle karşıladı. Avluk, yaz sezonunun başlamasıyla kente yurt dışı uçuşlarının da başladığını söyledi.

Yurt dışı uçuşlarına bugün yeni bir rotanın eklendiğini belirten Avluk, "Suudi Arabistan'ın El-Hofuf kentinden charter uçuşumuz başladı. İlk uçağımız indi. 27 Ağustos'a kadar bu süreç devam edecek inşallah." dedi.

Rize-Artvin Havalimanı na Suudi Arabistan ın El-Hofuf şehrinden direkt uçuş yapıldı 2

"PARLAYAN BİR YILDIZ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Avluk, Rize'de yapılan ulusal ve uluslararası organizasyonların bölgenin tanıtımına katkı sağladığını vurgulayarak "Bize gelen tepkiler hep olumlu yönde. Burası hep bir yıldızdı ama daha da parlayan bir yıldız olmaya devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Rize-Artvin Havalimanı uçuş
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