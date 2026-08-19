HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Rize’de 10 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangın korkuttu

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 10 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangın korkuttu.

Rize’de 10 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangın korkuttu

Olay, Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki Aris Park Sitesi A Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 4. katındaki dairede sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alev ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yürürken rahat ettiren ayakkabı bulundu: Adidas Response 2Yürürken rahat ettiren ayakkabı bulundu: Adidas Response 2
Yer: Diyarbakır! Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurduYer: Diyarbakır! Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu

Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.