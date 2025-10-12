HABER

Rize'de korkunç kaza! Tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek tırın dorsesine çarptı. Feci kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ahmet Okumuş yönetimindeki 16 AIU 111 plakalı otomobil, Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Rize de korkunç kaza! Tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti 1
Otomobil, Rize yönüne giden D.M. idaresindeki HR-822-HH plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülsüm Okumuş'un olay yerinde öldüğü belirlendi.

Rize de korkunç kaza! Tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti 2

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Nuray Başar da kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Artvin-Rize yönündeki trafik akışı yan yoldan sağlandı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası Rize
