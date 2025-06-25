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Rize'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen iki binanın yıkımına başlandı

Rize'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen iki binanın yıkımına başlandı

Rize'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen iki binanın yıkımına başlandı
Çiğdem Sevinç

Rize'de, riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 8 katlı iki binanın yıkım işlemine başlandı.

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Aralık 2024'te meydana gelen şiddetli fırtınada hasar oluşan, incelemelerin ardından riskli yapı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 64 dairenin bulunduğu iki bina için İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce yıkım kararı alındı.

İş makineleri, çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından apartmanın yıkımına başladı.

İki apartmanın yıkım işleminin dört günde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

(AA)

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Rize
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