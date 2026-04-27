Rize'de silahlı kavga! 1 kişi yaralandı, saldırgan aranıyor

Rize'de çıkan tartışmanın ardından lokantaya giren Ç.P., arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’ndeki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bulunduğu yerden uzaklaşarak çevredeki bir lokantaya giren Ç.P., arkasından gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Ç.P., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın ardından kentte kalabalığın arasına karışarak kaçan saldırganın kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

