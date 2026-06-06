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Rize'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Rize'de bir binanın 7. katındaki dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmayan yangında evde bulunan eşyaların tamamen yandığı öğrenildi.

Rize'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi, Çiftekavak konutları C Blok'taki bir dairede saat 19.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın 7. katında bulunan bir dairede sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Rize de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi 1

RİZE'DEKİ YANGIN KORKUTTU

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı yaşanmayan yangında evde bulunan eşyaların tamamen yandığı öğrenildi.

Rize de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Rize
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