Rize'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi, Çiftekavak konutları C Blok'taki bir dairede saat 19.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın 7. katında bulunan bir dairede sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

RİZE'DEKİ YANGIN KORKUTTU

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı yaşanmayan yangında evde bulunan eşyaların tamamen yandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır