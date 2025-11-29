HABER

Rize'de yangın! Ekipler sevk edildi

Rize'de 3 katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Engindere Mahallesi’nde engebeli arazide yer alan 3 katlı binanın kömürlüğünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kömürlüğü tamamen sararken, yoğun dumanı gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Araçların ulaşamadığı eve ekipler, itfaiye hortumlarını yamaç araziden taşıyarak yangına müdahale etti. Alevler, itfaiyenin çalışmasıyla üst katlara sıçramadan söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

yangın Rize
