HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı

İçerik devam ediyor

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Rize'de etkisini arttırarak sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün gece saatlerinde selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yağışların en fazla etkili olduğu noktalar arasında yer alan Fırtına Vadisi de havadan görüntülendi.

Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı.

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 1

SELİN GELİŞİ KAMERALARDA

Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti. Tunca Belediyesi'ne ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 2
Selin saat 00.33'deki geliş anı tesisin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde selin geliş anı ve iş yerinin dakikalar içinde sular altında bıraktığı o anlar dikkat çekti.

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 3

İŞ MAKİNELERİ SELE KAPILDI

Ardeşen Deremezra köyünde sel sularına kapılarak sürüklenen 2 iş makinesi ve bir taşıyıcı kamyon, sel sularına kapıldı.

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 4

Yoldan dereye sürüklenen tonlarca ağırlıktaki 2 iş makinesi ve bir kamyon suların çekilmesi ile birlikte deredeki dev kayaların arasında görüldü. İş makinelerinin birinin devrildiği diğerinin ise yan yattığı gözlendi.

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 5

YOL KAPANDI

İkizdere Deresi'nin taşması sonucu Rize-İkizdere-Erzurum karayolu santral mevkiinde dere taşkını dolayısıyla valilik tarafından ulaşıma kapatıldı.

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 6

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 7

BUNGALOVLAR YIKILDI

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı.

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 8

İlçede dere kenarında bulunan iki bungalov, şiddetli sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 9

FIRTINA VADİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İsmini vadiye veren Fırıtna Deresi'nden alan bölge, Kaçkar Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarındaki derelerin birleşmesi ile oluştu. Çamlıhemşin ilçesinin Ardeşen'in yaklaşık 2 km batısında Karadeniz'e dökülen Fırtına Deresi 68 km uzunluğu ile bölgedeki en uzun derelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 10

Derin vadilerden oluşan birçok endemik türe de ev sahipliği yapan Fırtına Vadisi deniz seviyesinden başlayarak yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaşan, farklı ve bozulmamış ekosistemleriyle çok sayıda nadir türe ev sahipliği yapıyor. Selin ardından Fırtına Deresi'nin suyu çamura bulanırken, her sel sonrası denize taşıdığı odun ve kütükler ise yöre halkının kışlık yakacağı oluyor. (İHA)

Rize felaketi yaşadı! Yollar kapandı, iş makineleri sürüklendi! Selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı 11Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’tan Venezuela’ya mahkum iadesi tehdidi: "Ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur"Trump’tan Venezuela’ya mahkum iadesi tehdidi: "Ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur"
Bandırma-Gönen karayolunda tır kazası: 1 yaralıBandırma-Gönen karayolunda tır kazası: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
sel Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.