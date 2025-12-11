Rize’de avcıların yakalayamadığı ayı güvenlik kamerasına yakalandı

Başta ayı olmak üzere insanların yaşam alanlarına girerek özellikle çiftçileri daha çok mağdur eden yaban hayatı için özel izinle avlanma yapılıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz Pazar günü de Rize’nin Güneysu ilçesinde bölgede insanların yaşam alanlarına giren bir ayı için sürek avı izni alınmış ve avcılar 1 günlüğüne ayının peşine düşmüştü. Profesyonel av köpekleri ile arazide avlanmak için gün boyu çalışan avcılar ayının ortay çıkmaması nedeniyle eli boş dönmek zorunda kalmıştı. O ayı dün arandığı bölgede bir binanın güvenlik kamerasına takıldı. Avcıların bulamadığı ayı geldiği yoldan dönerek gözden kayboldu. O anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır