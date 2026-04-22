Rize’de heyelanı temizleyen iş makinesi 2. heyelandan son anda kurtuldu

Rize’de heyelanlı alanı temizleyen iş makinesi yeniden gelen heyelandan son anda kurtuldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Kantarlı köyünde etkili olan heyelan sonrası, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgede temizlik ve yol açma çalışması başlatıldı. Çalışmaların sürdüğü esnada, heyelan sahasına yakın bir noktada yeni bir toprak kayması meydana geldi. Göçük sırasında görev başında bulunan iş makinesi operatörü, tehlikeyi fark ederek geri geri giderek iş makinesini bölgeden uzaklaştırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.