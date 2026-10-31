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Rize’de tahta arabalar nefes kesti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen tahta araba yarışlarının bu yıl 16. gerçekleşti.

Rize’de tahta arabalar nefes kesti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen tahta araba yarışları "Laz Ralli", bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Dikkaya köyünde 16’ncısı düzenlenen yarışlar, nefes kesen anlara sahne oldu. Fırtına Vadisi’nin zorlu virajlarında ve eğimli parkurlarında organize edilen yarışlara toplam 44 yarışmacı tahta arabalarıyla katıldı. Üç ayrı kategoride düzenlenen etaplarda pilotlar, el yapımı araçlarıyla hem hız hem de denge sınırlarını zorladı. Zorlu arazi şartlarında araçlar zaman zaman virajları almakta güçlük çekerken, parkur boyunca sergilenen kıyasıya rekabet izleyicilere heyecan dolu anlar sundu. Karadeniz insanının kıvrak zekâsı ve el emeğiyle şekillenen tahta arabaların mücadelesini bölge halkı alkışlarla takip etti.
Yarıların 9-15 yaş, 15 yaş üstü gençler ve 40 yaş üstü ihtiyar olarak 3 kategoride gerçektiğini dile getiren MEKADER Başkanı Mevlüt Ali Karaman, "Bugün Laz Ralli yarışmamız var yine, 16. kez düzenliyoruz. Görüyorsunuz ortam çok güzel. Daha devamı gelecek inşallah. 3 parkur olarak gerçekleştiriyoruz. Gençler arasında 3 kilometre parkur, o çok zor. Çocuklarınki 1 kilometre. Bir de yaşlıların parkuru var, onlar da 1 kilometre. Onların parkurlar çok kolay ama gençlerin parkurlar bayağı zor. Zorlu bir yarış bekliyor bizi. 16. kez, 16 senedir bu devam ediyor ve geçmişten gelen bir miras bize. Bu tahta araba yarışı bizim gelecek nesillere de devam ettireceğiz. Bu bizim bir kültürümüz. Bunun için yapılıyor. 9-15 yaşta 17 kişi, 15 yaş üstü gençlerde 20 kişi, 40 yaş üstü ihtiyarlarda da 7 kişi olarak şey yapılıyor. Toplamda yani 44 tane yarışmacımız var" şeklinde konuştu.

Yarışların ardından düzenlenen muhlama yapma ve mısır soyma yarışmaları da renkli görüntülere sahne olurken izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Rize’de tahta arabalar nefes kesti 1

Rize’de tahta arabalar nefes kesti 2

Rize’de tahta arabalar nefes kesti 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Rize
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