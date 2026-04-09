Rize’nin kadın taksi şoförü takdir görüyor

Rize şehir merkezinde 5 aydır taksicilik yapan evli ve 2 çocuk annesi Havva Paliç, hem ailesine destek oluyor hem de kadınların her meslekte başarılı olabileceğini göstererek takdir topluyor.

Rize’de direksiyon başına geçen bir kadın, hem cesaretiyle hem de azmiyle dikkat çekiyor. Taksicilik yapan 34 yaşındaki Havva Paliç, toplum nezdinde "erkek mesleği" olarak bilinen taksiciliğe farklı bir bakış kazandırıyor. Yaklaşık 5 ay önce direksiyon başına geçerek taksiciliğe adım atan Paliç, kısa sürede çevresinin ve müşterilerinin takdirini toplamayı başardı. Güler yüzü, dikkatli sürüşü ve işine olan saygısıyla öne çıkan Paliç, kadınların istedikleri her meslekte başarılı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Paliç, "Aileme katkı sağlamak için 5 ay önce başladım taksicilik yapmaya. Eşime, çocuklarıma, aileme destek oluyorum. Araba sürmeye hevesim vardım. Araba sürmeyi çok sevdiğim için taksiciliğe başladım.

Kadınlarda bana destek veriyor. Kadın olduğum için onlar daha çok tercih ediyor beni. İlk gördüğünde şaşıranlar var ama sonradan da devamlı müşterim oluyorlar, çağıranlar oluyor. Benim için araba sürmek zevkli olduğu için mesleğin de bir zorluğu olmuyor. Sabah 8 ile akşam 19.00 arası durakta oluyorum" ifadelerini kullandı.



