Rize’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu

Rize’de geç gelen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Rize’de Ekim ayında başlayan kar yağışı bu yıl beklenenden daha geç geldi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Huser yaylalarında akşam saatlerinde başlayarak etkili olan kar yağışı, sürücülere ve bölgeyi ziyaret için giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yetkililer, yüksek kesimlere çıkmayı planlayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA