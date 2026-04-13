Rockstar Games hacklendi: GTA 6'nın geliştiricisine "öde yoksa yayınlarız" tehdidi

Video oyun geliştiricisi Rockstar Games, üç yıl içinde ikinci kez bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı. Oyun devini etkileyen veri ihlalinin sorumluluğunu, bilgisayar korsanlığı grubu "ShinyHunters" üstlendi.

"ÖDE YOKSA YAYINLARIZ"

BBC'de yer alan habere göre, görülen paylaşımlarda suçlular, üçüncü taraf bir bulut sağlayıcısı tarafından yönetilen Rockstar sunucularına erişim sağladıklarını ve bir fidye ödenmediği takdirde çalınan materyalleri online olarak yayınlayacaklarını söyledi.

Rockstar Games, söz konusu bilgisayar korsanlığını oyun yayını Kotaku'ya doğruladı. Rockstar, ihlalin oyuncular ve organizasyon üzerinde hiçbir etkisi olmadığını savundu.

Bir Rockstar sözcüsü yaptığı açıklamada, "Üçüncü bir tarafın veri ihlaliyle bağlantılı olarak sınırlı miktarda önemsiz şirket bilgisine erişildiğini doğrulayabiliriz." dedi.

SHINYHUNTERS İLE GÖRÜŞTÜLER

İhlalden sorumlu olan ve kendilerine ShinyHunters adını veren bilgisayar korsanlarıyla konuşan BBC, grubun veri hırsızlığı ve gasp konusunda uzmanlaşmış, gençlik yıllarında oldukları düşünülen ve İngilizce konuşan bir siber suçlu grubu olduğunu söyledi. Unutmadan söyleyelim, bu grup daha önce çevrimiçi biletleme platformu Ticketmaster'ı hedef alan bir bilgisayar korsanlığının arkasında olduklarını iddia etmişti.

Son iki yılda büyük şirketler tarafından kullanılan bulut depolama sistemlerine defalarca sızan korsanlar, şimdi Rockstar Games'e de aynısını yaptıklarını iddia ediyor.

VERİLERİ YAYINLAYACAKLAR

ShinyHunters, talepleri karşılanmadığı için çalınan verilerin çevrimiçi olarak yayınlanacağını söyledi. Bu noktada dünya çapındaki kolluk kuvvetlerinin tavsiyesinin siber suçlulara fidye ödememek yönünde olduğunu belirtelim.

2023'TEKİ GTA 6 SIZINTISI HALA AKILLARDA

Bu olay, Rockstar Games'in ikinci kez hacklenişi anlamına geliyor. 2023 yılında, Arion Kurtaj adındaki 18 yaşındaki İngiliz bir bilgisayar korsanı, şirketi hacklemiş ve verileri, kaynak kodunu ve henüz tamamlanmamış GTA 6 oyununun video kliplerini ele geçirmişti.

Bu zarar verici hack olayı, Rockstar'ın merakla beklenen yeni oyununa ait 90 video klibin çevrimiçi forumlarda yayınlanmasına neden olmuş ve bu da firmayı oyunun fragmanını planlanandan önce yayınlamaya sevk etmişti.

Kurtaj, 2022 ve 2023 yıllarında çok sayıda büyük şirketi hackleyen Lapsus$ adlı genç hacker çetesinin bir parçasıydı.