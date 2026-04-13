Rockstar Games hacklendi: GTA 6'nın geliştiricisine "öde yoksa yayınlarız" tehdidi

Merakla beklenen GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar Games, üç yıl içinde ikinci kez bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Saldırının arkasından ise bilgisayar korsanlığı grubu "ShinyHunters" çıktı. Fidye talebinde bulunan grup, fidyenin ödenmemesi durumunda çalınan materyalleri online olarak yayınlamakla tehdit etti. Grup son olarak talepleri karşılanmadığı için verileri yayınlayacağını duyurdu. Rockstar Games'ten ise konuyla ilgili açıklama geldi.

Rockstar Games hacklendi: GTA 6'nın geliştiricisine "öde yoksa yayınlarız" tehdidi
Enes Çırtlık

Video oyun geliştiricisi Rockstar Games, üç yıl içinde ikinci kez bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı. Oyun devini etkileyen veri ihlalinin sorumluluğunu, bilgisayar korsanlığı grubu "ShinyHunters" üstlendi.

"ÖDE YOKSA YAYINLARIZ"

BBC'de yer alan habere göre, görülen paylaşımlarda suçlular, üçüncü taraf bir bulut sağlayıcısı tarafından yönetilen Rockstar sunucularına erişim sağladıklarını ve bir fidye ödenmediği takdirde çalınan materyalleri online olarak yayınlayacaklarını söyledi.

Rockstar Games hacklendi: GTA 6 nın geliştiricisine "öde yoksa yayınlarız" tehdidi 1

Rockstar Games, söz konusu bilgisayar korsanlığını oyun yayını Kotaku'ya doğruladı. Rockstar, ihlalin oyuncular ve organizasyon üzerinde hiçbir etkisi olmadığını savundu.

Bir Rockstar sözcüsü yaptığı açıklamada, "Üçüncü bir tarafın veri ihlaliyle bağlantılı olarak sınırlı miktarda önemsiz şirket bilgisine erişildiğini doğrulayabiliriz." dedi.

Sadece maaşlar için ödenen para servet değerinde! Sadece maaşlar için ödenen para servet değerinde!

SHINYHUNTERS İLE GÖRÜŞTÜLER

İhlalden sorumlu olan ve kendilerine ShinyHunters adını veren bilgisayar korsanlarıyla konuşan BBC, grubun veri hırsızlığı ve gasp konusunda uzmanlaşmış, gençlik yıllarında oldukları düşünülen ve İngilizce konuşan bir siber suçlu grubu olduğunu söyledi. Unutmadan söyleyelim, bu grup daha önce çevrimiçi biletleme platformu Ticketmaster'ı hedef alan bir bilgisayar korsanlığının arkasında olduklarını iddia etmişti.

GTA 6 öncesi şok ayrılık! İşlerine son verildi GTA 6 öncesi şok ayrılık! İşlerine son verildi

Son iki yılda büyük şirketler tarafından kullanılan bulut depolama sistemlerine defalarca sızan korsanlar, şimdi Rockstar Games'e de aynısını yaptıklarını iddia ediyor.

VERİLERİ YAYINLAYACAKLAR

ShinyHunters, talepleri karşılanmadığı için çalınan verilerin çevrimiçi olarak yayınlanacağını söyledi. Bu noktada dünya çapındaki kolluk kuvvetlerinin tavsiyesinin siber suçlulara fidye ödememek yönünde olduğunu belirtelim.

Bekleyiş sanılandan çok daha kısa sürebilir Bekleyiş sanılandan çok daha kısa sürebilir

2023'TEKİ GTA 6 SIZINTISI HALA AKILLARDA

Bu olay, Rockstar Games'in ikinci kez hacklenişi anlamına geliyor. 2023 yılında, Arion Kurtaj adındaki 18 yaşındaki İngiliz bir bilgisayar korsanı, şirketi hacklemiş ve verileri, kaynak kodunu ve henüz tamamlanmamış GTA 6 oyununun video kliplerini ele geçirmişti.

Rockstar Games hacklendi: GTA 6 nın geliştiricisine "öde yoksa yayınlarız" tehdidi 2

Bu zarar verici hack olayı, Rockstar'ın merakla beklenen yeni oyununa ait 90 video klibin çevrimiçi forumlarda yayınlanmasına neden olmuş ve bu da firmayı oyunun fragmanını planlanandan önce yayınlamaya sevk etmişti.

Kurtaj, 2022 ve 2023 yıllarında çok sayıda büyük şirketi hackleyen Lapsus$ adlı genç hacker çetesinin bir parçasıydı.

Gizli belge gerçek çıktı! Endonezya'dan açıklama: "Tasarı aşamasında"Gizli belge gerçek çıktı! Endonezya'dan açıklama: "Tasarı aşamasında"
Bu besinler kolesterolü düşürüyor! 'Günde 5 kez tüketin'Bu besinler kolesterolü düşürüyor! 'Günde 5 kez tüketin'

En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

