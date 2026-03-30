GTA 6'nın maliyeti daha şimdiden dudak uçuklattı: Sadece maaşlar için ödenen para servet değerinde!

Ortaya çıkan belgelere göre, Kasım ayında çıkması beklenen GTA 6'nın geliştirilme sürecinde sadece maaşlar için dudak uçuklatan bir para harcandı. Toplam maliyetinin 3 milyar doları bulması beklenen Rockstar Games imzalı yapımın, tarihin en pahalı video oyunu unvanını ele geçirmesi bekleniyor.

Enes Çırtlık

Oyun dünyasının yıllardır heyecanla beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), tarihin en pahalı video oyunu olmaya hazırlanıyor. Rockstar Games'in en büyük projesi olan yapımın geliştirme maliyetleri hakkında ortaya çıkan yeni resmi belgeler ise stüdyonun bu anlamda kesenin ağzını açtığını gösteriyor.

SADECE MAAŞLARA 2.1 MİLYAR DOLAR HARCANDI

TweakTown'da yer alan ve Rockstar'ın mali tablolarından alınan resmi belgelere dayandırılan habere göre, Rockstar North 2019 yılından bu yana yalnızca maaş ve ücretler için 2,1 milyar doların üzerinde harcama yaptı. GTA 6'nın bu yılın kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanırken, o tarihe kadar stüdyonun toplamda tahmini 3 milyar dolar harcamış olacağı öngörülüyor.

TARİHİN EN PAHALI OYUNU OLABİLİR

Daha önce analistler, Rockstar'ın GTA 6'nın geliştirme süreci (oyun geliştirme, maaşlar/ücretler, pazarlama ve uzun vadeli üretim dahil) sona erdiğinde toplam 2 milyar dolar harcamış olmasını bekliyordu. Her ne kadar bu rakam Rockstar veya Take-Two Interactive tarafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da, birden fazla kaynak şirketin mali tablolarına atıfta bulunarak bu bütçeyi raporlamıştı.

Eğer söz konusu rakamlar doğruysa, GTA 6 daha önceki tüm rekorları (Rockstar'ın kendi oyunları dahil) altüst ederek tarihin en pahalı video oyunu olabilir.

Örnek vermek gerekirse; CD Projekt Red'in geliştirdiği Cyberpunk 2077'nin tahmini maliyeti 436 milyon dolardı. Rockstar'ın bir önceki oyunu Red Dead Redemption 2'nin 370 ile 540 milyon dolar arasında, Call of Duty: Modern Warfare II'nin ise 300 milyon doların üzerinde bir maliyete sahip olduğu tahmin ediliyor.

