Rojin Kabaiş'in vücudunda 2 erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Yeni rapor bulaş ihtimalini ortadan kaldırdı

Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi hala ortadan kalkmış değil. Son olarak Kabaiş'in vücudunda 2 erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Yeni Adli Tıp Raporu ise 'bulaş' ihtimalini ortadan kaldırdı. Rojin'in vücudunda bulunan 2 erkeğe ait DNA örneklerinin 'bulaş olabilecek kişiler dışındaki bir veya birden fazla kişiye ait olduğu' sonucuna varıldı.

Melih Kadir Yılmaz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş kaldığı yurttan çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kabaiş'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu.

Genç kızın cansız bedeninin bulunmasından sonra başlatılan soruşturmada en son Adli Tıp Kurumu raporu gündem olmuştu. Raporda, Kabaiş'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilmişti.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan yeni raporlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Buna göre; Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi.

BULAŞ İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Rapora göre otopsi sırasında ve sonrasında Rojin'e temas etmiş olabilecek 134 kişiden DNA örneği alındı. Bu kişiler arasında otopsi ekibi, cenazenin taşınmasında görev alanlar ve üniversite çevresinden kişiler vardı.

Karşılaştırmalarda, Kabaiş’in vücudunda bulunan iki DNA örneğinin bu kişilerden hiçbiriyle eşleşmediği tespit edildi. Raporda, bu DNA örneklerinin 'bulaş olabilecek kişiler dışındaki bir veya birden fazla kişiye ait olduğu' sonucuna varıldı. İlk adli tıp raporunda dile getirilen 'bulaş ihtimali' tamamen ortadan kaldırılmış oldu.

BAKAN TUNÇ İSPANYOL MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Rojin Kabaiş'in telefonu, şifresinin çözümlenmesi için İspanya'ya gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanyol mevkidaşıyla konuyu görüştü ve sürecin hızlandırılması adına taleplerde bulundu. İspanya Adalet Bakanı ise durumu ekiplere bildirdiğini belirterek, mümkün olan en hızlı sürede sürecin yönetileceğini söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

