Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme: Adli tıp'tan ek rapor isteniyor, cinayet şüphesi artıyor

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Adli Tıp raporundaki DNA bulguları soruşturmayı derinleştirirken, kadın platformları olayın aydınlatılması için harekete geçti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, geçtiğimiz yıl 27 Eylül'de yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi, olayın seyrini değiştirdi.

Bu şok edici bulgu, başta ailesi olmak üzere kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Baba Nizamettin Kabaiş, kızının cinayete kurban gittiğini savunurken, Van Barosu da olayın aydınlatılması için harekete geçti. Baro, Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor talep ederek, çevredeki köy ve üniversite bölgesinde yaşayan erkeklerden DNA örnekleri alınarak incelenmesini istedi. Amaç, bulunan DNA'ların kime ait olduğunu tespit ederek olayı aydınlatmak.

Öte yandan, Kadın Platformu öncülüğünde Van Adli Tıp Kurumu önünde bir basın açıklaması yapıldı. Avukat Fatma Ülgen tarafından okunan açıklamada, “Dosyanın seyrini kökten değiştiren böylesine önemli bir bilginin bu kadar geç sunulması, sürece ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirmiştir” denildi. Kadın platformları, olayın takipçisi olacaklarını ve tüm sorumluların yargı önüne çıkarılması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Adli Tıp Kurumu ise daha önce yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğunu belirtmiş ancak olayın oluş şekli hakkında kesin bir kanaate varılamadığını bildirmişti. Yeni DNA bulguları, olayın sadece bir kaza sonucu boğulma olmadığı, cinayet şüphesinin de kuvvetlendiği yönünde yorumlara neden oldu.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma, Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilecek yeni raporla birlikte daha da derinleşecek. DNA bulgularının kime ait olduğunun tespit edilmesi, olayın aydınlatılmasında kritik bir rol oynayacak. Kamuoyu, bu şüpheli ölümün ardındaki sır perdesinin aralanmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını bekliyor. Kadın platformlarının olayın takipçisi olması, soruşturmanın titizlikle yürütülmesini sağlayacak önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.