Roket fırlatılışında test edildi! Oppo’nun yeni telefonu şaşırttı

Oppo daha önce A7 Pro Max’in 50MP ana arka kameraya ve 50MP ön kameraya sahip olacağını doğrulamıştı. Şirket şimdi ise A7 Pro Max'e ilişkin yeni detaylar verdi.

GSMArena'ya göre, Oppo telefonun ikinci arka sensörün 2MP derinlik sensörü açıkladı. Yani telefonda ultra geniş açılı veya telefoto kamera bulunmayacak.

ROKET FIRLATIŞINI OPPO A7 PRO MAX İLE KAYDETTİLER

Oppo ayrıca Weibo’da A7 Pro Max’in dayanıklılığını öne çıkaran bir video paylaştı.

Videoda telefon, yakın mesafeden bir roket fırlatılışını kaydetmek için kullanılması da dahil olmak üzere bir dizi teste tabi tutuluyor.

Ancak bu, bağımsız bir kuruluşun yaptığı standartlaştırılmış dayanıklılık testi değil; OPPO’nun kendi tanıtım videosu ve iddiası.

BAŞKA HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Oppo A7 Pro Max’in toza ve suya dayanıklılık için IP69K derecesine sahip olacağı doğrulandı.

Telefon ayrıca 10,000mAh bataryayla gelecek. Söylentiler, cihazın 6.78 inç ekrana sahip olacağını ve Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 5 yonga setinden güç alacağını da öne sürüyor.