Roma İmparatoru Sezar’ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kale surlarında çökme yaşandı

Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan ve tarihi önemiyle bilinen Zile Kalesi’nde, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

Roma İmparatoru Sezar’ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kale surlarında çökme yaşandı

İlçe merkezinde yer alan ve Anadolu’nun tek dolgu kalesi olma özelliğini taşıyan tarihi yapının kuzeydoğu bölümündeki surlarda, şiddetli yağışların etkisiyle hasar oluştu. Surların bir kısmında meydana gelen çökme, bölgede tedirginliğe neden oldu. Tarihi kaynaklara göre, Roma İmparatoru Jül Sezar’ın, Zela Muharebesi sonrası "Veni, vidi, vici", Türkçe anlamıyla "Geldim, gördüm, yendim" sözlerini içeren mektubu yazdığı yer olarak bilinen kalede yaşanan hasar, yapının korunmasına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi. İlk değerlendirmelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasarın boyutunun yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Tarihi yapının korunması ve benzer risklerin önlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması bekleniyor.

Roma İmparatoru Sezar’ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kale surlarında çökme yaşandı 1

Roma İmparatoru Sezar’ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kale surlarında çökme yaşandı 2

Roma İmparatoru Sezar’ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kale surlarında çökme yaşandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

