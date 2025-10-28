HABER

Roman toplumu projelerini Devlet Bahçeli’yle anlattılar

Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Roman toplumuna yönelik çalışmalar ve projeler değerlendirildi.

Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında bir araya geldi. Ersoy, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin kendilerine, "Bu kapı Roman kardeşlerimize sonuna kadar açıktır" sözleriyle önemli mesaj verdiğini belirtti. Ersoy, "Bu sözler, Roman toplumuna verilen değer ve devletin samimi yaklaşımının ifadesidir" dedi.

ROMAN TOPLUMU ADINA YÜRÜTÜLEN PROJELER PAYLAŞILDI

Görüşmede, 1071 Malazgirt Zaferi’nden beri Anadolu’da yaşayan ve İslam-Türk sancağı altında yer alan kadim Roman toplumu adına yürütülen projeler paylaşıldı. Ayrıca Ersoy, Bahçeli’ye 110 yıllık Kandıra bezi peşkir ve 80 numaralı Gebzespor forması takdim etti. Ersoy, "Bizler için tarihi önemde bir görüşme oldu. Nazik kabulü ve samimiyeti için Sayın Bahçeli’ye şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

28 Ekim 2025
28 Ekim 2025

Kaynak: İHA
