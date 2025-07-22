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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den tepki: “Mevzuattan bihaber isimler yine hadlerini aştı”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Ebubekir Şahin, gazeteci Serap Belovacıklı’nın bugün Fatih Altaylı’nın kanalında söylediği sözlere yanıt verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den tepki: “Mevzuattan bihaber isimler yine hadlerini aştı”
Rosetta

Gazetelere ceza verme yetkisinin kendilerinde olmadığını belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Ekranlarda “usta gazeteci” sıfatıyla boy gösteren, ancak bir gazeteye ceza vermeyi RTÜK’ün görev alanında sanacak kadar mevzuattan bihaber bazı isimler yine hadlerini aşmıştır.” dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM “MEVZUATTAN BİHABER”

“Ekranlarda “usta gazeteci” sıfatıyla boy gösteren, ancak bir gazeteye ceza vermeyi RTÜK’ün görev alanında sanacak kadar mevzuattan bihaber bazı isimler yine hadlerini aşmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, RTÜK’ün görev ve sorumluluk alanında gazete manşetleri bulunmamaktadır. Yani, RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez. Sayın Belovacıklı’ya önerimiz; gazetecilik etik ilkelerinden başlayarak, ilgili kurum ve kuruluşların görev kapsamını detaylı biçimde çalışmasıdır.

Ayrıca, kendisine ilk defa uygulanmış gibi anlattığı program durdurma cezası, 2011 yılından bu yana yürürlüktedir ve çok sayıda örnekte uygulanmıştır. Kısacası bu, keyfî bir uygulama değil; 6112 sayılı Kanun’un 32. maddesi uyarınca uygulanan açık bir yasal düzenlemedir.”

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Anahtar Kelimeler:
Ebubekir Şahin rtük Serap Belovacıklı
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