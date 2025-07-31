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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Aile dostu yapım ve dizilere teşvik!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK bünyesinde, iki bakanlıkla ortak olarak “Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" organizasyonunu hayata geçirdiklerini duyurdu. Ailenin korunması ve çocukların sağlıklı gelişimi için, medyanın toplumsal sorumluluğunu esas alan bir yaklaşımın benimsendiği organizasyon RTÜK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak projesi olarak hayata geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Aile dostu yapım ve dizilere teşvik!
Doğukan Akbayır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni organize edilen bir teşvik programını duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yeni organizasyonun haberini duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Aile dostu yapım ve dizilere teşvik! 1

Şahin'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ailenin korunması ve çocukların sağlıklı gelişimi için, medyanın toplumsal sorumluluğunu esas alan bir yaklaşımla; RTÜK olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla “Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri”ni hayata geçirdik.

Toplumsal değerleri yaşatan yapımları desteklemek; yayıncılıkta kalite ve sorumluluğu teşvik etmek, 2025 Aile Yılı kapsamında attığımız bu adımın temelini oluşturuyor. Aile yapımıza ve göz bebeğimiz çocuklarımızın gelişimine olumlu katkı sunacağına yürekten inanıyorum.

Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm medya hizmet sağlayıcılarımızı başvuruya davet ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebubekir Şahin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı rtük
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