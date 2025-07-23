RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yangın faciasıyla ilgili başsağlığı diledi, süreçle ilgili medya kuruluşlarını uyardı

Eskişehir'dek orman yangınlarını söndürme çalışmalarından kahreden haber geldi... Yangına müdahale eden 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT üyesi 10 kişi şehit oldu.

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK Bakşanı Ebubekir Şahin üzüntüsünü dile getirdi ve hayatını kaybedenler için bassalığı temennisinde bulundu.

"YANGIN FELAKETİ, MİLLETÇE HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLAMIŞTIR"

Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Eskişehir’de meydana gelen yangın felaketi, milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden orman işçilerimize, AKUT personelimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

Bu acı olay karşısında, medya kuruluşlarımızın yayınlarında azami hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ait görüntülerin yayınlanmaması konusunda tüm yayıncı kuruluşlarımızı bir kez daha sorumlu ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi elbette önemlidir; ancak bu süreçte, acılı ailelerin mahremiyetine saygı gösterilmesi ve yayın ilkelerine riayet edilmesi bir zarurettir.

"ARAMA-KURTARMA EKİPLERİMİZİN MORALİNİ ZEDELEYECEK YAYINLARDAN KESİNLİKLE KAÇINILMALIDIR"

Ayrıca, yangınla fedakârca mücadele eden orman teşkilatımızın ve arama-kurtarma ekiplerimizin moralini zedeleyecek, sahadaki çalışmaları sekteye uğratabilecek yayınlardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Bu kritik süreçte, yalnızca yetkili merciler ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalara ve resmî bilgilendirmelere itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz."