RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten 15 Temmuz mesajı! "Rabbim birliğimizi daim, devletimizi kaim eylesin"

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle paylaşımda bulundu.

"YAYINCI KURULUŞLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Daniş'in paylaşımı şu şekilde:

"15 Temmuz gecesi yayıncı kuruluşlarımız, silahların gölgesinde milletimizin haber alma hakkını kararlılıkla korudu. Ekranlar yalnızca görüntü taşımadı; milletimizin cesaretini, sesini ve millî iradesini tüm Türkiye’ye ulaştırdı. Demokrasi nöbetine yayınlarıyla omuz veren tüm medya mensuplarımıza ve yayıncı kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bugün, Türkiye’nin en uzun ve en karanlık gecesinin ardından gelen o büyük aydınlığın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüzün 10. yıl dönümündeyiz.

15 Temmuz; yalnızca hain bir darbe girişiminin engellendiği tarih değildir. 15 Temmuz; milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlığına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı şanlı bir direnişin adıdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın bu yıl için belirlediği "İrade Bizim, Zafer Bizim" ifadesi, yalnızca bir slogan değil; 15 Temmuz gecesinin ruhunu özetleyen tarihî bir hakikattir. Asil milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi o gece de iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmemiştir.

"İSTİKLALİMİZE BAĞLILIĞIMIZ HİÇ DEĞİŞMEMİŞTİR"

Bu duruş, tesadüfi değildir. Malazgirt’te vatanı yurt yapan, “Çanakkale Geçilmez” dedirten ve İstiklal Harbi’ni zafere ulaştıran irade neyse; 15 Temmuz gecesi de sokaklara, meydanlara ve havaalanlarına akarak aynı kararlılığı gösteren irade odur. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan 15 Temmuz’a kadar bu millet aynı inançla ayağa kalkmayı bilmiştir. Zaman değişmiş, yöntemler değişmiş, saldırılar değişmiş; ama istiklâlimize bağlılığımız hiç değişmemiştir.

15 Temmuz gecesi darbeci hainler, millî iradeyi cebirle; iletişim cephesini ise dezenformasyonla teslim almaya çalıştı. TRT stüdyolarına, Türksat kampüsüne ve medya kuruluşlarımıza yapılan saldırılar bunun en somut kanıtıdır. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki; hakikatin sustuğu yerde irade zayıflar, iradenin zayıfladığı yerde ise demokrasi nefessiz kalır.

Ancak o gece milletimiz yalnız meydanlarda değil, iletişim cephesinde de destansı bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon ekranlarından milletimize yaptığı tarihî çağrı, bu mücadelenin dönüm noktası oldu. Teknolojinin en mütevazı imkânı, millet iradesini harekete geçiren tarihî bir çağrıya dönüştü; milyonlar meydanları doldurarak darbecilere geçit vermedi.

Bu süreçte yayıncı kuruluşlarımız da silahların gölgesinde büyük bir sorumluluk ve cesaret örneği sergiledi. Milletimizin haber alma hakkını kesintisiz şekilde koruyan yayınlar, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında hayati bir rol üstlendi.

O gece ekranlar yalnızca görüntü aktarmadı; milletimizin cesaretini, sesini ve millî iradesini tüm Türkiye’ye taşıdı. İşte bu yüzden yayıncılık yalnızca teknik bir faaliyet değil; hakikati yaşatan, toplumsal hafızayı koruyan ve millî iradeyi güçlendiren stratejik bir sorumluluktur.

"RABBİM BİRLİĞİMİZ DAİM, DEVLETİMİZ KAİM, DEMOKRASİMİZ GÜÇLÜ EYLESİN"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bizler de bu bilinçle hareket ediyor; yayıncılığın her şart altında hakikatin, millî iradenin ve demokrasinin yanında durması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü güçlü medya, güçlü toplumun; güçlü toplum da güçlü devletin en sağlam temellerinden biridir.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Mücadelemizin kahraman şehitlerini, hakikat uğruna can veren basın mensuplarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; kahraman gazilerimize sağlık ve huzur dolu ömürler diliyorum.

Rabbim milletimize bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Birliğimizi daim, devletimizi kaim, demokrasimizi güçlü eylesin.

Ve bugün, on yıl önce olduğu gibi aynı inanç ve kararlılıkla haykırıyoruz:

İrade Bizim!

Zafer Bizim!"