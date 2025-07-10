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RTÜK Başkanı Şahin duyurdu! Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Serdar Akinan'ın iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu! Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Recep Demircan

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Şahin, gazeteci Serdar Akinan'ın iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu! Serdar Akinan hakkında suç duyurusu 1

Şahin açıklamasında şunları ifade etti:

"Gazetecilikle ilgisi olmayan bazı kişiler, kamuoyunu yanıltma çabalarına yeniden hız vermiştir.

Haber yapmaktan aciz, 'kulis' adı altında gönlünden geçeni gerçek gibi sunan Serdar Akinan adlı kişi, bu çevrelerin başında gelmektedir. Basın meslek ilkelerini hiçe sayan, '5N 1K' ilkesini dahi karşılamaktan uzak açıklamalarıyla hem şahsımı hem de Üst Kurulumuzu hedef alan bu şahıs hakkında, 10 Temmuz 2025 tarihli yayınındaki gerçek dışı ve iftira niteliğindeki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı tarih ve 15595163133 iş emir no ile suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ortaya attığı mesnetsiz iddiaların düzeyi, ayrıca bir yanıt vermeyi gereksiz kılacak ölçüde düşüktür. Terör örgütleriyle iltisaklı bazı yapıların kamuoyunda fesat çıkarmaya yönelik uydurmalarına itibar edilmemelidir.

Kurumumuzu ve şahsımı hedef alan bu organize karalama kampanyasını şiddetle kınıyor; gazetecilik kisvesi altında yürütülen bu kirli operasyonun karşılıksız kalmayacağını, tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

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Ebubekir Şahin rtük
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