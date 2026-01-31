HABER

RTÜK harekete geçti! Yapay zeka dolandırıcılığına karşı kamu spotu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan videolarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyaran bir kamu spotu hazırladı.

RTÜK harekete geçti! Yapay zeka dolandırıcılığına karşı kamu spotu

Üst Kurulun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yapay zekayla oluşturulan "Eski Ulaştırma ve Dijital Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Harun Beyat" karakterinin yatırım vaadi içeren konuşmasına yer verilerek, "Gerçeği ayırt et. Bilgiyi teyit et. Gözlerine değil, aklına güven." uyarısı yapıldı.

"BÖYLE BİR VİDEO ÇEKİLMEDİ"

Yapay zekanın herkesi taklit edebileceği vurgusu yapılan videoda, şunlar kaydedildi:

"Sevdiğiniz birinin görüntüsü size güven verir, ancak gerçekte böyle bir video hiç çekilmedi. Yapay zeka güvenini kullanarak seni kandırabilir. Uygulama indirmeden önce, yatırım yapmadan önce iki kez düşün. Yapay zeka her şeyi taklit edebilir, güveni bile."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

