RTÜK heyeti, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in açılış konuşmasında, medyanın kültürel değerlerin inşasındaki rolüne ve yayıncılığın kültür-sanatla olan güçlü bağlarına dikkati çektiği aktarıldı.

Üst Kurul Başkan Yardımcısı Deniz Güler'in mevzuat ve düzenleyici faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, medya politikalarının bugünkü ve gelecekteki başarısının kurumlar arası eşgüdüm ve toplumsal ihtiyaçların doğru analizine bağlı olduğu değerlendirildi. Kurul tarafından ortaya konulan vizyon, çalışmalarımız için önemli bir referans çerçevesi sunmaktadır. Kültür ve medya politikaları arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin teknolojinin vicdanla, estetiğin sorumlulukla buluştuğu bir anlayışla derinleştirilmesi önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala'ya ve kıymetli kurul üyelerine bu verimli toplantıya yaptıkları ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederiz."

