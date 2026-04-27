RTÜK heyeti, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) heyeti, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala başkanlığında gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in açılış konuşmasında, medyanın kültürel değerlerin inşasındaki rolüne ve yayıncılığın kültür-sanatla olan güçlü bağlarına dikkati çektiği aktarıldı.

Üst Kurul Başkan Yardımcısı Deniz Güler'in mevzuat ve düzenleyici faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, medya politikalarının bugünkü ve gelecekteki başarısının kurumlar arası eşgüdüm ve toplumsal ihtiyaçların doğru analizine bağlı olduğu değerlendirildi. Kurul tarafından ortaya konulan vizyon, çalışmalarımız için önemli bir referans çerçevesi sunmaktadır. Kültür ve medya politikaları arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin teknolojinin vicdanla, estetiğin sorumlulukla buluştuğu bir anlayışla derinleştirilmesi önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala'ya ve kıymetli kurul üyelerine bu verimli toplantıya yaptıkları ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederiz."
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soruşturmada yeni gelişme! Serbest bırakıldılarSoruşturmada yeni gelişme! Serbest bırakıldılar
CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında kararCHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

1500 yıldır uyuyan fayda enerji birikti! 7'den büyük deprem uyarısı

1500 yıldır uyuyan fayda enerji birikti! 7'den büyük deprem uyarısı

Yer: Tokat... Cenazesi araçtan bile indirilmedi!

Yer: Tokat... Cenazesi araçtan bile indirilmedi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

