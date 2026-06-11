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THY uçağının kanadı radar anten direğine çarptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren "Boeing 777" tipi yolcu uçağının, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine çarptığı bildirildi. Konuyla ilgili THY İletişim Başkanı Yahya Üstün açıklama yaptı.

THY uçağının kanadı radar anten direğine çarptı

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Üstün, "TK2430" sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren "TC-LKD" tescilli "Boeing 777" tipi uçağın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı esnada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiğini duyurdu.

THY uçağının kanadı radar anten direğine çarptı 1

267 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Üstün, "Uçağımızdaki 267 yolcumuz, güvenli şekilde tahliye edilmiş olup hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır." ifadesini kullandı.

Üstün, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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