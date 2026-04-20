RTÜK'ten 32. kuruluş yıl dönümü paylaşımı: "İlkeli ve sorumlu yayıncılığın teminatı olmaya devam edeceğiz"

Üst Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 Nisan 1994'ten bu yana değişen ekranlara, gelişen teknolojilere tanıklık edildiği belirtildi.

Açıklamada, "20 Nisan 1994'ten bu yana değişen ekranlara, gelişen teknolojilere tanıklık ettik; ancak yayıncılığın temelini oluşturan ilkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik." ifadeleri kullanıldı.

Kamu yararını önceleyen ve etik sorumluluğu merkeze alan bir anlayışla 32 yıldır çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"32 yıldır, kamu yararını önceleyen, etik sorumluluğu merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. RTÜK olarak, dün olduğu gibi bugün de ilkeli ve sorumlu yayıncılığın teminatı olmaya devam edeceğiz."