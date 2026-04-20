RTÜK'ten 32. kuruluş yıl dönümü paylaşımı: "İlkeli ve sorumlu yayıncılığın teminatı olmaya devam edeceğiz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşunun 32. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından üzerinden bir paylaşım yaptı.

RTÜK'ten 32. kuruluş yıl dönümü paylaşımı: "İlkeli ve sorumlu yayıncılığın teminatı olmaya devam edeceğiz"
Enes Çırtlık

Üst Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 Nisan 1994'ten bu yana değişen ekranlara, gelişen teknolojilere tanıklık edildiği belirtildi.

"YAYINCILIĞIN TEMELİNİ OLUŞTURAN İLKELERİMİZDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİK"

Açıklamada, "20 Nisan 1994'ten bu yana değişen ekranlara, gelişen teknolojilere tanıklık ettik; ancak yayıncılığın temelini oluşturan ilkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik." ifadeleri kullanıldı.

Kamu yararını önceleyen ve etik sorumluluğu merkeze alan bir anlayışla 32 yıldır çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"32 yıldır, kamu yararını önceleyen, etik sorumluluğu merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. RTÜK olarak, dün olduğu gibi bugün de ilkeli ve sorumlu yayıncılığın teminatı olmaya devam edeceğiz."

