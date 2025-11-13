HABER

RTÜK üyeliği için yapılan seçimde üye belirlenen iki isim açıklandı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapıl seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre RTÜK bünyesinde boşalan iki koltuk için AK Partili Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir ismi seçildi.

RTÜK üyeliği için yapılan seçimde üye belirlenen iki isim açıklandı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Mustafa Fidan

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) üyesi iki isim seçildi.

RTÜK üyeliği için yapılan seçimde üye belirlenen iki isim açıklandı: Karar Resmi Gazete de yayımlandı 1

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadeler kullanıldı;

"15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 2 üyelik için Genel Kurulun 12.11.2025 tarihli 16'nc Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçilmiştir. Fatma Çeliker (Adalet ve Kalkınma Partisi) Orhan Özdemir (Adalet ve Kalkınma Partisi)"

RTÜK üyeliği için yapılan seçimde üye belirlenen iki isim açıklandı: Karar Resmi Gazete de yayımlandı 2

