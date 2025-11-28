HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rum yönetiminden yeni provokasyon! "Tekrar döneceğiz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), lideri Nikos Hristodulidis'in de katıldığı, yeni komandolar için düzenlenen törende "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marş okundu. GKRY lideri, bu ay Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmış, "Çocuklarımıza EOKA'nın mücadelesini anlatmalıyız" demişti.

Rum yönetiminden yeni provokasyon! "Tekrar döneceğiz"

SigmaLive internet sitesinin haberine göre, Stelios Mavrommatis adlı askeri kampta düzenlenen törende, yeni komandolara yeşil bere takdim edildi. Daha sonra komandolar, savaş eğitimi ve fiziksel kondisyonlarını ortaya koyan gösteriler yaptı.

Rum yönetiminden yeni provokasyon! "Tekrar döneceğiz" 1

"MAĞUSA'YA TEKRAR DÖNECEĞİZ" TEMALI MARŞ OKUDULAR

Hristodulidis ve papazların da katıldığı törende, "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" temalı "Soil I Walked, Famagusta" marşının okunması dikkat çekti.

Rum yönetiminden yeni provokasyon! "Tekrar döneceğiz" 2

"ÇOCUKLARIMIZA EOKA'YI ÖĞRETMELİYİZ" DEMİŞTİ

GKRY lideri, bu ay Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmıştı. Hristodulidis, açılışta yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

(AA)

28 Kasım 2025
28 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'de halk, ulusal birlik kutlamaları için meydanlardaSuriye'de halk, ulusal birlik kutlamaları için meydanlarda
Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kıbrıs kktc
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.