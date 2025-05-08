HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rümeysa Öztürk, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu personelince 9 Mayıs'ta ziyaret edilecek

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Louisiana eyaletinde gözaltında tutulan ve bugünkü mahkeme kararıyla 14 Mayıs'a kadar Vermont'a nakledilmesine karar verilen Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, 9 Mayıs'ta Louisiana'da gözaltında tutulduğu göç merkezinde Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu personelince ziyaret edilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Rümeysa Öztürk, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu personelince 9 Mayıs'ta ziyaret edilecek

AA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 25 Mart akşamı ABD'nin Massachusetts eyaletinde arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili gelişmeler, gözaltına alındığı ilk günden bu yana Dışişleri Bakanlığı tarafından yakından izleniyor.

Bakanlık kaynakları, konuya ilişkin, "New York'taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi bugün (7 Mayıs'ta) verdiği kararında, ABD hükümetinin, Vermont Federal Bölge Mahkemesinin Öztürk'ün Louisiana'dan Vermont'a getirilmesi emrinin durdurulması yönündeki talebini reddetmiş, vatandaşımızın gözaltına alınmasına karşı başvurusunun görüşülmesi için Vermont'un uygun yargı yeri olduğunu belirtmiş, ayrıca, Öztürk'ün Vermont'a naklinin, hükümetin göçmenlik yasalarını uygulamasına engel olmayacağını belirtmiş ve vatandaşımızın Vermont'a nakil emrinin 14 Mayıs 2025 tarihine kadar hükümet tarafından yerine getirilmesini emretmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Öztürk'e, gözaltında tutulduğu Louisiana'daki göç merkezinde, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu personelince 9 Mayıs'ta bir ziyaret gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü aktararak, Öztürk'e bundan sonra da her türlü Konsolosluk desteğinin sağlanacağını kaydetti.

Öztürk hakkında devam eden hukuki süreçler kapsamında, Vermont Federal Bölge Mahkemesinin 18 Nisan'da açıkladığı Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesi yönündeki kararına ilişkin olarak ABD hükümeti temyize başvurmuştu.

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.

ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.

Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralıEsenyurt’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Arap ülkelerinden Hindistan ile Pakistan'a diyalog çağrısıArap ülkelerinden Hindistan ile Pakistan'a diyalog çağrısı

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

"Bir mektup yazıp gönderdiler" diyerek yanıtını açıkladı: "Burada tam 160 bin kişiyiz"

"Bir mektup yazıp gönderdiler" diyerek yanıtını açıkladı: "Burada tam 160 bin kişiyiz"

Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor!

Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor!

Canlı yayında oyun oynarken kabusu yaşadı! 'Ne yapacağımı şaşırdım'

Canlı yayında oyun oynarken kabusu yaşadı! 'Ne yapacağımı şaşırdım'

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.