Rus teknoloji patronu bir konuştu pir konuştu: Yapay zekâyı bakın neye benzetti

Rusya merkezli bir devlet bankası olan Sberbank’ın birinci genel müdür yardımcısı olan Alexander Vedyakhin, Reuters’a, Rusya’nın yerli yapay zekâya sahip 7 ülke arasında yer almasının önemli bir başarı olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKÂYI NÜKLEER PROJEYE BENZETTİ

“Yapay zekâ bir nükleer projeye benziyor. Küresel ölçekte yeni bir ‘nükleer kulüp’ ortaya çıkıyor; ya ulusal bir büyük dil modeliniz (LLM) olur ya da olmaz” diyen Vedyakhin, Rusya’nın, çevrim içi kamu hizmetleri, sağlık ve eğitim gibi hassas alanlarda kullanılmak üzere “yeniden eğitilmiş yabancı modeller” değil, en az iki veya üç özgün yapay zekâ modeline sahip olması gerektiğini söyledi.

Alexander Vedyakhin, “Gizli bilgileri yabancı bir modele yüklemek imkânsızdır. Bu kesinlikle yasaktır. Bunu yapmak çok tatsız sonuçlara yol açar.” dedi.

Vedyakhin, özellikle teknolojiye erişimi sınırlayan Batı yaptırımları nedeniyle Rusya’nın hesaplama gücü açısından lider ülkeleri yakalamakta zorlanacağını ve aradaki farkın muhtemelen daha da açılacağını vurguladı.

"YAPAY ZEKÂ KULÜBÜNDE ÜYELİK KAPANDI"

Vedyakhin, ABD ve Çin’in, Rusya’nın da aralarında bulunduğu diğer kulüp üyelerinin yaklaşık 6 ila 9 ay önünde olduğunu ve bu kulübe üyeliğin fiilen kapandığını söyledi ve ekledi:

“Bu yarışta her gün önemli; ancak henüz başlamamış olanlar, her geçen gün liderlerin bir günden çok daha fazla gerisinde kalıyor. Şimdi katılmaya karar verenler için bu son derece maliyetli, neredeyse imkânsız olacak.”

"YENİ MODEL CHATGPT 5.0 İLE AYNI SEVİYEDE"

Vedyakhin, Sberbank’ın GigaChat 2 MAX büyük dil modelinin ChatGPT 4.0 ile karşılaştırılabilir olduğunu, yeni GigaChat Ultra Preview modelinin ise ChatGPT 5.0 ile aynı seviyede bulunduğunu iddia etti.

Rusya’nın maliyetleri düşürmek ve makine öğrenimini hızlandırmak için programcılarına ve matematikçilerine güveneceğini söyleyen Vedyakhin, “Sayılarla başaramadığımızı yetenekle başaracağız” dedi.

Yine de yapay zekâ geliştirme sürecinin devasa yatırımlar gerektirdiğini vurgulayan Vedyakhin, Rusya’nın enerji sektörünün önümüzdeki 16 yılda üretim için 40 trilyon rublenin (506 milyar dolar) ve şebekeler için 5 trilyon rublenin üzerinde kaynağa ihtiyaç duyduğunu tahmin etti.

Ayrıca, LLM’lerin belleğinde bir sıçrama ve önceden eğitilmiş üretken dönüştürücülere (GPT’ler) dayalı olmayan bir yapay zekâ mimarisinin ortaya çıkmasının, tıpkı Çinli DeepSeek’in 2024’te yaptıklarına benzer şekilde, bir sonraki büyük atılımı işaret edebileceğini belirtti.

RUSYA ‘YAPAY ZEKÂ BALONU RİSKİ’NDEN MUAF

Vedyakhin, enerji tüketim seviyelerinin yapay zekâ yatırımlarının getirisini “çok uzak veya hiç görünmez” hale getirdiğini belirterek, altyapı harcamalarına yönelik "aşırı abartıya" karşı uyardı.

“Yapay zekâ altyapısına yapılan aşırı yatırımların, teknolojik gelişmenin hızlı temposu göz önüne alındığında gerçekten de geri dönüş sağlamayabileceğine inanıyoruz,” diyen Vedyakhin, Rusya’nın yatırımlarının aşırı olmaması sayesinde ‘yapay zekâ balonu’ riskinden etkilenmediğini sözlerine ekledi.

PUTİN'E GÖRE YERLİ YAPAY ZEKÂ HAYATİ ÖNEMDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rus egemenliğini korumak için yerli yapay zekâ modellerinin hayati önemde olduğunu söylemişti.

Ülkede Sberbank ve teknoloji şirketi Yandex, ABD’li ve Çinli rakipleri yakalama çabalarına öncülük ediyor.