Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın 4 işletmesinde arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait 4 işletmede arama yapıldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda Yalım'a ait Uşak'taki 4 işletmeye operasyon düzenlendi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALİMAT VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki Yalım'a ait otel, restoran, disko ve bara, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen baskında, 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.

YALIM’IN 4 İŞLETMESİNDE ARAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Uşak Özkan Yalım
