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Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Rusya Afganistan'daki Taliban yönetimini tanıdığını açıkladı. Böylece Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu.

Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın yeni atanan Moskova Büyükelçisi Gul Hasan'dan güven mektubu aldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Taliban hükümetinin resmen tanınmasının ‘üretken ikili iş birliğini’ teşvik edeceği belirtildi.

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitry Zhirnov, Taliban hükümetinin resmen tanınması kararının, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tavsiyesi üzerine Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından alındığını söyledi. Zhirnov, kararın Rusya'nın ‘Afganistan ile tam teşekküllü ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki samimi çabasını’ kanıtladığını vurguladı.

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ise tanınma kararını tarihi bir adım olarak nitelendirerek, diğer ülkeler için ‘iyi bir örnek’ teşkil edeceğini kaydetti.

Rusya'nın bu kararıyla, 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından kurulan Taliban hükümeti, ilk kez bir ülke tarafından resmen tanındı. ABD ve NATO kuvvetlerinin 2021 yazında ülkeden çekilmesiyle eş zamanlı olarak önceki hükümet yıkılmış, Taliban ise ülke genelinde kontrolü ele geçirerek geçici hükümetini ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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