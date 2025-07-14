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Rusya bu sefer de o ülkeyi işaret etti... Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hamle!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya cephesi Estonya'nın gerçek mühimmatlarla düzenlediği askeri tatbikat için bir nevi gözdağı verdi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan da Ukrayna'ya destek geldi. İşte tüm detaylar!

Rusya bu sefer de o ülkeyi işaret etti... Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hamle!

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya’nın üçüncü tur müzakereler için Ukrayna’dan tarih beklediğine işaret eden Peskov, "Açıkçası, Kiev acele etmiyor. Rusya üçüncü tur müzakerelere başlamaya hazır." diye konuştu.

Rusya bu sefer de o ülkeyi işaret etti... Trump tan Putin i sinirlendirecek hamle! 1

O ÜLKEYİ İŞARET ETTİ

Estonya’nın gerçek mühimmatlarla düzenlediği askeri tatbikata değinen Peskov, "Rusya bir Baltık ülkesidir ve çıkarlarını korumaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Rusya bu sefer de o ülkeyi işaret etti... Trump tan Putin i sinirlendirecek hamle! 2

Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yeni silahların sevkiyatını gerçekleştirebileceğine yönelik haberleri de değerlendirerek, "Bu silahların yüksek maliyeti hakkında çok konuşuldu. Şimdi bu sevkiyatın maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağı ortaya çıktı. Biz, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkine devam ettiği ve edeceği gerçeğini göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

Rusya bu sefer de o ülkeyi işaret etti... Trump tan Putin i sinirlendirecek hamle! 3

TRUMP'TAN UKRAYNA'YA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Estonya Rusya Ukrayna abd
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