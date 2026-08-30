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Rusya'da saldırıya uğrayan gemi Şile'de karaya oturdu!

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi.

Rusya'da saldırıya uğrayan gemi Şile'de karaya oturdu!

Rusya Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu.

Rusya da saldırıya uğrayan gemi Şile de karaya oturdu! 1

KARAYA OTURDU

Geminin kıyıya doğru ilerlediğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sürüklenmenin ardından Alacalı Sahili'ne ulaşan gemi kıyıda karaya oturdu.

Rusya da saldırıya uğrayan gemi Şile de karaya oturdu! 2

KAPTAN KÖŞKÜ TAMAMEN YANMIŞ

Geminin kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

Rusya da saldırıya uğrayan gemi Şile de karaya oturdu! 3

Rusya da saldırıya uğrayan gemi Şile de karaya oturdu! 4

Rusya da saldırıya uğrayan gemi Şile de karaya oturdu! 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şile Rusya gemi
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