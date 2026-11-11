Rusya'dan Ermenistan kararı! Yetkileri alındı

Peskov, "Life" haber portalına yaptığı açıklamada, başkent Moskova'da düzenlenen KGAÖ Liderler Zirvesi'nde alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

Sözcü Peskov, "Konuyla ilgili karar alındı. Ermenistan'ın birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle KGAÖ'de oy kullanma ve üst düzey görevlere kendi temsilcilerini atama haklarının elinden alınması önerildi ve bu yönde karar alındı." ifadelerini kullandı.

"BENİ MEMNUN EDER"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ağustosta yaptığı açıklamada, ülkesinin üye olduğu fakat bir süredir katılımını askıya aldığı KGAÖ'ye ilişkin, "Önümüzdeki 5 yıl içinde KGAÖ'ye dönme planımız yok ve buradaki çalışmalarımızı yeniden etkinleştirmeyeceğiz. KGAÖ'nün, Ermenistan'ı örgütten çıkarma kararı alması beni memnun eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır