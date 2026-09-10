Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ın "ülkesine gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i taşıyan uçağın Moldova'dan kalkışı sırasında insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulma tehlikesi atlattığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, böyle bir tehdidin olmadığını söyledi.

"PROVOKASYONLAR YAPTI VE YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Peskov, Rusya'da İngiliz diplomatlar hakkında bilgi topladığı ve Ukrayna ajanı olduğu iddiasıyla bir Rus vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin ise "Ukraynalılar, Batılı ülkeleri savaşa doğrudan dahil etmek için provokasyonlar yaptı ve yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Almanya'nın Kiev yönetimi üzerindeki kontrolünü kaybettiğini belirten Peskov, Ukrayna'nın cephede başarısız olduğunu, bu nedenle de terör eylemlerine başvurduğunu savundu.

TÜRKİYE SORUSUNA YANIT: "ETKİLEMEZ"

Sözcü Peskov, "Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılar Rusya-Türkiye arasındaki ilişkileri etkileyebilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır, etkileyemez. Karadeniz'de gemilere saldırıları başlatan Rusya değil. Ukraynalılar, sivil altyapımıza ve ekonomik unsurlara saldırmaya başlayınca Pandora'nın kutusunu açtılar. Çok sayıda ticari gemi, Ukrayna ordusu için silah, mühimmat ve yakıt taşımak için kullanılıyor. Bunlar yok edildi ve yok edilmeye devam edecek."