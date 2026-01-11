HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rusya'dan Ukrayna açıklaması! "İnsanlık dışı Nazi özü"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rus bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna açıklaması! "İnsanlık dışı Nazi özü"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun dün Rus bölgeleri Voronej, Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerine yönelik İHA'larla düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İNSANLIK DIŞI NAZİ ÖZÜNÜ GÖSTERDİ"

Söz konusu bölgelere yönelik saldırılarda 33 İHA'nın kullanıldığını ve sivil unsurların hedef alındığını belirten Zaharova, Voronej'de saldırı sonucu çok katlı binalar, evler, okul ve idari binaların hasar gördüğünü, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Zaharova, "Kiev rejimi yeniden suç işleyerek insanlık dışı Nazi özünü gösterdi. Rusya, bu terör eylemini şiddetle kınıyor. Bu ve diğer suçların tüm organizatörleri ile failleri kaçınılmaz olarak cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Ukrayna ordusunun dün akşam saatlerinde bölgeye yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alındılarSamsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alındılar
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldıOtomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.