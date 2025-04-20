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Rusya'dan Ukrayna'ya "ateşkes ihlali" suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Devlet Başkanı Putin'in dün ilan ettiği ateşkesi binin üzerinde ihlalle bozduğunu ve bu saldırıların altyapıya zarar vererek, sivil can kayıplarına neden olduğunu bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya "ateşkes ihlali" suçlaması

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes krizi çıktı. İki ülke de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün ilan ettiği Paskalya Bayramı ateşkesini karşı tarafın ihlal ettiğini iddia ederken, ardı ardına açıklamalar geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini binin üzerinde ihlalle bozduğunu ve bu saldırıların altyapıya zarar vererek sivil can kayıplarına yol açtığını bildirdi. Açıklamada, "Ukrayna güçleri, gece boyunca biri Kırım bölgesi üzerinde olmak üzere, uçak tipi 48 İHA kullandı. Ukrayna birlikleri, topçu ve havan toplarıyla birliklerimizin mevzilerine 444 kez ateş açtı. Ayrıca 900 kez dört pervaneli insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi ve çeşitli mühimmatlar bırakıldı" denildi.

"SİVİL CAN KAYIPLARI VAR"

Saldırıların, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin sınır bölgelerini de kapsayacak şekilde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "12 topçu saldırısı, 33 İHA saldırısı ve 7 mühimmat bırakma olayı rapor edildi. Bu saldırılar sonucunda sivil nüfus arasında can kayıpları ve yaralılar olduğu, ayrıca sivil altyapıda hasar meydana geldiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

İHLAL TEPKİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy erken saatlerde, "Ukrayna'nın, Rusya'nın eylemlerine simetrik bir yaklaşım benimsediğini açıklamasına rağmen, sabah saat 10.00'dan itibaren Rusya'nın topçu ateşi ve kamikaze dron kullanımında artış gözlemlenmiştir. Sadece pilot görüşlü (FPV) dron kullanımı Rus ordusu tarafından iki katına çıkmıştır" açıklaması yapmıştı.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Kremlin'den dün yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un cephe hattındaki duruma ilişkin raporunu dinleyen Putin, "Rus tarafı, saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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