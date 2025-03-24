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  4. Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! 74 kişi yaralandı

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! 74 kişi yaralandı

24.03.2025 19:59
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Suudi Arabistan’da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yapılan görüşmeler devam ederken, Rusya Ukrayna’ya füze saldırısı düzenledi. Sumy kentine düzenlenen füze saldırısında 13’ü çocuk toplam 74 kişi yaralandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! 74 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Sumi Kent Konseyine bağlı Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Sumi'ye füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

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Saldırıda 13'ü çocuk 74 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise X hesabından yaptığı açıklamada, Sumi'ye yapılan saldırıya tepki gösterdi.

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Rusya'nın Ukrayna'da büyük şehirlerdeki yerleşim alanlarına saldırıları sürdürdüğünü belirten Sybiha, Sumi'de onlarca sivilin yaralandığını bildirdi.

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Sybiha, Rusya'nın barış hakkında "içi boş açıklamalar yapmak yerine" Ukrayna'daki şehirleri bombalamayı bırakması gerektiğini kaydederek "Moskova ile herhangi bir diplomasi ateş gücü, yaptırımlar ve baskıyla desteklenmelidir." ifadesini kullandı.

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"BİNALAR VE BİR OKUL HASAR GÖRDÜ"

Sumy Bölge Valisi Volodymyr Artiukh, "Düşman, şehir merkezine füze saldırısı düzenledi. Birkaç yüksek katlı bina ve bir okul hasar gördü. Çocuklar sığınaktaydı" dedi.
Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sumy’e, Rusya tarafından sık sık dron ve füze saldırısı düzenleniyor. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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