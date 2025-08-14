Rusya'dan WhatsApp ve Telegram'a kısmi kısıtlama

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan sesli ve görüntülü aramaların kısmen kısıtlandığını duyurdu. Kurum, bu kararın gerekçesi olarak, söz konusu platformların dolandırıcılık, terör ve diğer suçlarla mücadelede yeterli düzeyde işbirliği yapmamasını gösterdi.

Roskomnadzor, özellikle yabancı mesajlaşma uygulamalarının, suçlular tarafından yaygın olarak kullanıldığını ve platform sahiplerinin defalarca yapılan uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadığını iddia etti.

"TALEPLERİMİZ GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİR"

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Yabancı mesajlaşma platformları Telegram ve WhatsApp, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlardan gelen çok sayıda başvuruya göre, dolandırıcılık ve para gaspı için kullanılan başlıca ses hizmetleri haline gelmiştir. Ayrıca, Rus vatandaşlarını sabotaj ve terör faaliyetlerine dahil etmek için de kullanılmaktadırlar. Bu platformların sahipleri tarafından karşı önlemler alınması yönündeki defalarca taleplerimiz görmezden gelinmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu kısıtlama, Rusya'nın yabancı teknoloji platformlarıyla uzun süredir devam eden gerginliğinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Kremlin, uzun zamandır yabancı şirketlerin Rus kullanıcılarının verilerini Rusya'da depolamasını ve Rus yasalarına uymasını talep ediyor. Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana, bu gerginlik daha da arttı ve Rusya, yabancı platformlara yönelik baskısını önemli ölçüde artırdı.

Bazı eleştirmenler, bu tür kısıtlamaların Kremlin'in Rusya interneti üzerindeki kontrolünü artırma çabalarının bir parçası olduğunu savunuyor. Ancak Rus yetkililer, bu tür suçlamaları reddederek, önlemlerin ulusal güvenlik ve kamu düzenini korumak amacıyla alındığını savunuyor.

WhatsApp ve Telegram'ın sahibi olan şirketlerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, bu platformlar Rusya'da yaygın olarak kullanılıyor ve birçok kişi için önemli bir iletişim aracı olarak hizmet ediyor.