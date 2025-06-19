Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ve İsrail arasındaki çatışmayla ilgili konuştu

Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası haber ajansı yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.
İran'daki siyasi zorluklara rağmen halkın konsolide olduğuna işaret eden Putin, "Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran'daki durum da bir istisna değil." ifadesini kullandı.
Rusya'nın, İran ile karşılıklı yüksek bir güven düzeyine sahip olduğunu vurgulayan Putin, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var." diye konuştu.
Putin, söz konusu detayları İsrail ve ABD ile ele aldıklarını da dile getirerek, "İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran'ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail'in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür." ifadesini kullandı.
Söz konusu önerilerin çerçevesini taraflara aktardıklarını vurgulayan Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz." dedi.
(AA)
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