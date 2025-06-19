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Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ve İsrail arasındaki çatışmayla ilgili konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın barışçıl nükleer enerji ve İsrail'in güvenlikle ilgili endişelerinin ortadan kaldırılabileceğini belirterek, "Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ve İsrail arasındaki çatışmayla ilgili konuştu

Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası haber ajansı yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

"İRAN'DAKİ DURUM BİR İSTİSNA DEĞİL"

İran'daki siyasi zorluklara rağmen halkın konsolide olduğuna işaret eden Putin, "Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran'daki durum da bir istisna değil." ifadesini kullandı.

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Putin, İran'daki "yer altı fabrikalarının" da yerlerinde durduğunu belirterek, "Bu bağlamda, hepimizin çatışmaları durdurmak, bir anlaşmaya varmak için yollar aramamız gerekiyor. Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak." dedi.

"İSRAİL'İN GÜVENLİKLE İLGİLİ ENDİŞELERİ ORTADAN KALDIRILABİLİR"

Rusya'nın, İran ile karşılıklı yüksek bir güven düzeyine sahip olduğunu vurgulayan Putin, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var." diye konuştu.
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"İRANLI DOSTLARIMIZA BELİRLİ SİNYALLERİ VERDİK"

Putin, söz konusu detayları İsrail ve ABD ile ele aldıklarını da dile getirerek, "İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran'ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail'in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür." ifadesini kullandı.

Söz konusu önerilerin çerçevesini taraflara aktardıklarını vurgulayan Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz." dedi.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Rusya Vladimir Putin
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