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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaptığı açıklamaların eylemleriyle çeliştiğini belirterek, "Bu işimizi zorlaştırıyor. Buna rağmen ikili ilişkileri iyileştirme yolunda ısrarlı ve istikrarlı şekilde ilerliyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili"

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Ryabkov, ABD tarafının, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmeyi ertelediğine dikkati çekerek, "Bu teknik bir ara. ABD ile üçüncü tur istişareler tarihinin en kısa zamanda belirlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD’nin Rusya’ya büyükelçi atama konusunun netlik kazanmadığını ve bu konuda Rus tarafından agreman talebinde bulunulmadığını kaydeden Ryabkov, ABD ile tutuklu takasının yeniden yapılması konusunda da henüz bir gelişme olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili" 1

"RUS DİPLOMATİK MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI KABUL EDİLEMEZ"

Ryabkov, ABD’de Rus diplomatik mal varlıklarına el konulmasının kabul edilemez olduğunu, bu konuda ABD’ye baskı kurmaya devam edeceklerini belirterek, "ABD'den doğrudan uçak seferlerini başlatma yönündeki teklifimize dair tepki görmüyoruz." dedi.

ABD yönetimini eleştiren Ryabkov, "Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili. Bu işimizi zorlaştırıyor. Buna rağmen ikili ilişkileri iyileştirme yolunda ısrarlı ve istikrarlı şekilde ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili" 2

"BRICS, ABD’YE KARŞI DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ülkelerine ve onların politikalarını benimseyen ülkelere ek yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamakla tehdit ettiğine dikkati çeken Ryabkov, bununla ilgili açıklamaları yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Burada yeni bir şey yok. Daha önce de bununla ilgili sinyaller oldu." ifadesini kullandı.

BRICS’in ABD’ye karşı olmadığını savunan Ryabkov, BRICS ülkelerine yönelik tehdit içeren söylemin sonuç vermeyeceğinin altını çizdi.

Ryabkov, "Bu konunun ikili görüşmelerde ele alınması gerekiyor. Bunun normal ve sakin diyalog yoluyla gerçekleşmesi ve buna çözüm bulunması gerekiyor. Amerikan tarafını, bunu yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili" 3

"İNGİLTERE VE FRANSA’NIN OLASI NÜKLEER İŞBİRLİĞİNİ ASKERİ PLANLAMALARDA DİKKATE ALACAĞIZ"

İngiltere ile Fransa’nın nükleer alanında işbirliğini derinleştirme ve koordine etme ihtimalini değerlendiren Ryabkov, bu ülkelerin nükleer potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sergey Ryabkov, bunun Rusya’ya karşı olduğuna işaret ederek, "Bu konuyu sadece siyasi olarak değil, askeri planlamalarda da dikkate alacağız." ifadesini kullandı.

"İRAN’A ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMUN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA TEKLİF YAPTIK"

İran etrafındaki durumun istikrara kavuşturulması konusunda girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini dile getiren Ryabkov, bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Ryabkov, "Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan Rusya’ya getirilerek işlenmesi ve bunun nükleer santrallerinde kullanılması ile ilgili teklifimiz oldu. UAEA üzerinden de buna çözüm bulunması konusunda çalışmalar sürüyor." dedi.

(AA)

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Fransa İran abd
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