Rusya duyurdu! 2 yerleşim yeri daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair yazılı açıklama yaptı.

Rus güçlerinin Ukrayna’daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey ve Güney askeri gruplarına bağlı birlikler, aktif ve kararlı operasyonlar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Fedorovka ile Zaporijya bölgesindeki Novovasilevskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

184 İHA İMHA EDİLDİ

Açıklamada, gece saatlerinde Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait 184 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Otradnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Rusya Ukrayna
